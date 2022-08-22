Advertisement

لبنان

الحلبي ترأس اجتماعاً ادارياً تربويياً بحث في انطلاقة العام الدراسي

Lebanon 24
22-08-2022 | 12:34
A-
A+
Doc-P-983183-637967938787714457.png
Doc-P-983183-637967938787714457.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير التربية والتعليم العالي  في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إجتماعاً إدارياً تربوياً ضمّ المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة.
 
وتناول البحث وضع دراسة تتعلق بانطلاقة العام الدراسي لجهة عدد أيام التعليم الأسبوعية، والتنسيق مع المركز التربوي لجهة المناهج المحددة للعام الدراسي. 
Advertisement
 
كذلك، بحث المجتمعون في التحضيرات الإدارية واللوجستية والمالية للعام الدراسي، وتعيين المديرين الناجحين في المقابلات، والإستمرار في إجراء المقابلات لاختيار المديرين للمدارس الشاغرة، ورفع سقوف الإنفاق من صناديق المدارس، وزيادة المساهمات في صناديق مجالس الأهل، والإسراع في إنجاز مناقلات المعلمين، وتشجيع إعادة فتح الحوانيت المدرسية بعد سنوات من التوقف.
 
واعطى الحلبي التوجيهات لإجراء التأمين المدرسي مركزيا عبر استدراج عروض دقيق، فضلاً عن إجراء استدراج عروض مركزي لشراء المازوت وتوزيعه على المدارس.
 
مجلس التعليم العالي 
وترأس الحلبي اجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، وتناول البحث ملفات الإعتراف بشهادات الطلاب الذين تخرجوا من عدد من الجامعات، وتشكيل لجان متخصصة لهذه الغاية .
 
كما بحث المجتمعون في "ضرورة استجابة الجامعات إلى الملاحظات التي سجلتها اللجان المتخصصة والعمل على تلبيتها بحسب كل ملف، لأن التأخير في البت في هذه الملفات مرده إلى عدم استجابة الجامعات المعنية لمتطلبات استكمال ملفات الاعتراف المقدمة منها إلى المديرية العامة للتعليم العالي".
 
ودرس المجتمعون موضوع التعاون بين جامعات الداخل والخارج ، وأوصى المجلس بـ"عدم وضع أي برنامج تعاون اكاديمي بين جامعة داخل لبنان وجامعة في الخارج من دون إذن مجلس التعليم العالي".
 
كما تابع المجتمعون موضوع الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون الدراسة في جامعات اوكرانيا، واجرى الحلبي إتصالا بسفير اوكرانيا لمتابعة استصدار الوثائق والإفادات العائدة لهؤلاء الطلاب لكي يتمكنوا من متابعة الدراسة ، سيما وان العديد من الجامعات قد أصيب إصابات بالغة او تهدم في أوكرانيا .
 
كما استقبل الحلبي النائب السابق فيصل الداود، واستقبل أيضاً نائب جزين سعيد الأسمر والمحامي أمين رزق ، وبحث مع كل منهم الأوضاع التربوية في منطقته .
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2022-08-22
17:45 | 2022-08-22
17:04 | 2022-08-22
16:57 | 2022-08-22
16:51 | 2022-08-22
16:29 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website