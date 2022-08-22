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لبنان

مولوي ترأس اجتماعاً في "الداخليّة" بحث وضع السجون

Lebanon 24
22-08-2022 | 12:39
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ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً خصص للبحث في وضع السجون، حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، وعدد من الضباط المعنيين.
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وتم البحث في كل ما يتعلق بالسجون والنظارات، على أن يتمّ اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الإشكاليات.
 
 
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