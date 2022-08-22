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لبنان

راميا غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 12:44
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلي: 

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

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-  راميا بديع كرمه (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٢ منزلها وتوجهت الى محلة البيال / وسط بيروت حيث شوهدت بتاريخ فقدانها.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٦٥٦٣١٧-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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