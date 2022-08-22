راميا غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- راميا بديع كرمه (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبنانية)التي غادرت بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٢ منزلها وتوجهت الى محلة البيال / وسط بيروت حيث شوهدت بتاريخ فقدانها.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٦٥٦٣١٧-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.