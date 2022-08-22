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لبنان

"كشفٌ" على الكهرباء سيطالُ منطقة لبنانية.. ماذا عن "العقوبة"؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 12:44
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أعلنت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، أنه "بعد أن تم تأمين التيار الكهربائي ما بين 20 و22 ساعة يومياً، ارتفعت نسبة السرقات والتعديات على ممتلكات الشركة بشكل ملحوظ وغير مقبول"، متمنية من "جميع المشتركين التجاوب والتوفير الذاتي، وفقا للإمكانات المادية لكل مشترك، والابتعاد كليا عن اعتماد السرقة للتوفير".
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وحذرت من أنها "ستضطر إلى إعادة العمل بالتقنين القاسي ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا"، لافتة إلى "ازدياد نسبة سرقة التيار والتلاعب بالعدادات بشكل ملحوظ فهذا ليس بتوفير"، وقالت: "هذه سرقة، ولا نتمنى لأحد أن يصبح لقبه "حرامي"، فهو يخالف احدى وصايا الرب العشرة:  لا تسرق".

وأكدت أن "كل سارق يعرض نفسه لمحضر ضبط بالسرقة، للملاحقة القانونية، قطع التيار والغاء الاشتراك نهائيا".

وأعلنت الشركة أنه "تم وضع آلة لكشف جميع السارقين وطلبت من جميع المشتركين إبلاغ الإدارة عن كل سرقة أو تلاعب بالعداد ومنعهم من ذلك إذا أمكن، لأن قطع التيار وإلغاء الإشتراك سيكون عن البناء بأكمله. كما وضعت الأرقام الآتية للإبلاغ عن أي سرقة 09/942514 ،09/943854 ,03/ 129872".
 
 
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