"عدو السلطة هو الفراغ".. ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه الأخير مع عون

كشف رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي عن تفاصيل لقائهِ الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال: "خلال آخر اجتماعٍ مع رئيس الجمهورية، كان الأخير مرناً ومُنفتحاً على تعديل التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها إليه ولم يُمانع تسمية وزيرٍ يمثل عكار".

Advertisement



وفي حديثٍ لقناة "الجديد"، قال ميقاتي: "خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تمّ طرح الأسماء المَنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام، وقد وعدَ حينها أنه سيُعطي ردّه بعد 24 ساعة، لكنه سأل: "من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟".



وأضاف الرئيس المُكلّف في حديثه: "تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بايفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملاً رسالة مفادها: مش ماشي الحال".