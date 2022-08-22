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لبنان

"عدو السلطة هو الفراغ".. ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه الأخير مع عون

Lebanon 24
22-08-2022 | 13:00
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كشف رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي عن تفاصيل لقائهِ الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وقال: "خلال آخر اجتماعٍ مع رئيس الجمهورية، كان الأخير مرناً ومُنفتحاً على تعديل التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها إليه ولم يُمانع تسمية وزيرٍ يمثل عكار".
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وفي حديثٍ لقناة "الجديد"، قال ميقاتي: "خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تمّ طرح الأسماء المَنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام، وقد وعدَ حينها أنه سيُعطي ردّه بعد 24 ساعة، لكنه سأل: "من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟".

وأضاف الرئيس المُكلّف في حديثه: "تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بايفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملاً رسالة مفادها: مش ماشي الحال". 

وختَم ميقاتي بالقول: "حكومتي ترثُ صلاحيات الرئيس، وعدو السّلطة هو الفراغ".
 
 
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