أمرٌ سيسلبكم 1000 دولار في لبنان.. احذروا هذا السيناريو!

كشفت مُعطيات جديدة أنّ بعض المصارف امتنعت عن قبول طلبات استفادة المواطنين من منصة "صيرفة"، وذلك بذريعة عدم وجودِ أموالٍ كافية في الحسابات المصرفيّة.

ووفقاً للمعلومات، فإن بعض المصارف فرضت على زبائن لديها إيداع مبالغ لا تقلّ عن 25 مليون ليرة كشرطٍ أساسيّ للاستفادة من الدولار عبر منصة "صيرفة"، علماً أن هذا المبلغ يجب إكمالهُ بآخر يرتبطُ مباشرة بالتعميم الخاص بالمنصّة.

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وبذلك، فإنّ زبون المصرف يجب أن يودع 25 مليون ليرة كحدّ أدنى + مبلغ 13 مليوناً و 600 ألف ليرة الذي يُمكن تقاضيه بالعُملة الصعبة استناداً لسعر دولار "صيرفة" الذي بلغ اليوم الإثنين 27100 ليرة لبنانية.

وإزاء ذلك، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إن "مبلغ الـ25 مليون ليرة سيكون على شكلِ وديعة أساسية تكونُ مقابلة للمبلغ الذي سيتم الاستفادة منه عبر منصة صيرفة"، وتضيف: "المبلغ هذا يصل إلى أكثر من 922 دولاراً، ما يعني أن المصرف سيُجمّد في رصيده مبلغاً بالدولار بخطوة واحدة".

وختمت: "المشكلة لا تكمن هنا، بل تتعلق بالسؤال التالي: هل بإمكان المواطن الحصول على تلك الوديعة التي وضعها في المصرف؟ هل باستطاعته سحبها لاحقاً أو الاستفادة منها عبر تحويلها إلى حساب صيرفة؟".