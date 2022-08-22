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لبنان

في حلبا.. جريحٌ نتيجة إشكال وإطلاق نار

Lebanon 24
22-08-2022 | 13:45
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وقعَ إشكال فرديّ في مدينة حلبا - عكار بين شخص من "آل حمود" وآخر من "آل موري"، تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار نتج عنه جريح من "آل موري".
 
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُلم أن أسباب الإشكال تعودُ لخلافات سابقة. 


 
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إطلاق نار

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