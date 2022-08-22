في حلبا.. جريحٌ نتيجة إشكال وإطلاق نار

وقعَ إشكال فرديّ في مدينة حلبا - عكار بين شخص من "آل حمود" وآخر من "آل موري"، تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار نتج عنه جريح من "آل موري".

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُلم أن أسباب الإشكال تعودُ لخلافات سابقة.