جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 980 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1204727.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10606.