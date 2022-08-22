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لبنان

حادثة "تحرّش" تبرزُ في راشيا.. ماذا فعلت "المخابرات"؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 14:01
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش قبل أيام، شقيقين في بلدة المحيدثة - قضاء راشيا بسبب شبهات تحرش.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى تسليم الشقيقين إلى مخفر درك كفرمشكي حيثُ خضعا للتحقيق هناك. وبحسب للمعلومات، فقد جرى الإفراج عن الشقيق الأكبر بعد استجوابه، فيما بقي الثاني قيد التحقيق. 
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وأفاد مصدرٌ في المنطقة "لبنان24" بأنّ "التهمة  الموجهة للأخ الأصغر تعود لعامين وتمّت اثارتها الآن بموجب دعوى قضائية. 
 
مع هذا، فقد استدعت القوى الأمنية عدداً من أصدقاء الشقيقين للاستماع إلى أقوالهم لكنه لم يتم توقيف أي أحد منهم لعدم تورّطهم.
 
من جهته، أكد رئيس بلدية المحيدثة مروان أبو شروف ادانته لأي عمل ينافي الأخلاق، لافتاً إلى أنه ينتظر مع الأهالي ما ستؤول اليه التحقيقات لإصدار بيان مناسب.
 

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