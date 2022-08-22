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لبنان

بهجة وفرحة.. مغدوشة تتألّق بمهرجانات "كروم الشمس" لعام 2022

Lebanon 24
22-08-2022 | 14:23
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افتتح نادي الرابية الخضراء - مغدوشة مهرجانات "كروم الشمس لعام 2022" برعاية بلدية مغدوشة، وتخلل الافتتاح عرض مسرحية احيته الفرقة الفنية للنادي.
 
وشارك في افتتاح الحفل النائب ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب غادة ايوب، مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان وقاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف ورئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية والإعلامية.
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وفي كلمة له، أكد يونان أنّ بلدية مغدوشة ستبقى على جاهزيتها المعتادة وسباقة بالسهر على راحة اهالي البلدة والوقوف الى جانبهم لمواجهة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإيجاد الحلول للمشكلات اليومية الطارئة.
 
 
وذكر يونان أنّ البلدية ستدعم وتشجع دائماً جميع الأنشطة التي يقوم بها نادي الرابية الخضراء وكذلك جميع الجمعيات في البلدة، مشيراً الى أنّ البلدية ستتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتنفيذ مشاريع انمائية.
 
بدوره، ألقى رئيس نادي الرابية الخضراء شارل خليل كلمة تمنى فيها الدعم للنادي للنجاح في المهرجان وباقي الاعمال التي يقوم بالتحضير لها، متوجهاً الى شابات وشبان مغدوشة بالقول: "العمل في سبيل المصلحة العامة يتطلب الكثير من الجهد والتضحية ولكن لا يعرف متعته الا من يعيشه ويختبره".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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