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لبنان

وزيرٌ لبناني يردّ على وزير الدفاع الإسرائيلي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
22-08-2022 | 16:29
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 رد وزيرالثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي وسام المرتضى على تصريحات وزير دفاع العدو الإسرائيلي بيني غانتس التي قال فيها: "أعتقد أنه في المستقبل ستكون هناك منصة من طرفنا ومنصة في الطرف اللبناني، وآمل ألا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها".
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وقال المرتضى في بيان: "المأساة حلت يوم زرعتم نبتًا غريبًا في ارضنا المقدسة ورحتم تستبيحون حقوقنا في برنا وبحرنا  وفضائنا. أما اليوم فقد آن لكم أن تعرفوا أننا قوم نقارع المآسي ونغلبها، وأن ما بيننا ليس مسألة منصة مقابل منصة فالحق والباطل لا يوضعان في كف واحدة، وإن أي محاولة منكم للتعرض بأي شكل من الأشكال لثروتنا ستجر، لا مأساة واحدة بل مآسي وويلات، عليكم وعلى كيانكم المغتصب الخالي من القيم الإنسانية والذي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة والقوة".
 
 
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