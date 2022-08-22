مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



في ظل المساعي المتجددة لتزخيم ملف تشكيل الحكومة من المتوقع أن ينعقد لقاء خلال الساعات المقبلة بين الرئيسين عون وميقاتي وذلك وسط مشهد تسعة أيام فاصلة عن موعد بدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية فيما يغلب على الواقع الداخلي مزيد من الغموض السياسي الذي لا يتيح بعد أي معالم واضحة لإستكشاف آفاق المعركة الإنتخابية الرئاسية حيث أن اللقاءات والإتصالات تركز حتى الساعة على مواصفات الرئيس العتيد في غياب التوافق على اسمه.

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وبين ملفي الرئاسة والحكومة يملأ الساحة الداخلية ملف الدولار الجمركي الذي كان محور الإجتماع في السراي الحكومي بين الرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية التي اعتبرت ان تحديد سعر الدولار الجمركي بـ20 الف ضربة موجعة للطبقة الفقيرة ومتمنية ان يكون سقفه 10 آلاف



أما على صعيد ما ينتظر لبنان بعد عودة الوسيط الأمريكي في ملف الترسيم الحدودي البحري آموس هوكشتاين فقد برز موقف لوزير جيش الإحتلال الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال: نأمل الا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها.



تبقى الاشارة الى ان وجع اهل الشمال مستمر فبعد اربعة اشهر على ابتلاع بحر الشمال زورق الموت في الثالث والعشرين من نيسان الماضي على عمق 470 مترا كانت محاولة جبارة للجيش اللبناني بانزال غواصة البحث عن المركب والمفقودين فكان الاعلان بعد ظهر اليوم عن تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



يوما بعد يوم يضيق الوقت قبل دخول لبنان في مدار المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهوريةالامر الذي يستوجب تجاوز كل الخلافات الضيقة والحسابات الخاصة وإستبدال عملية رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة بالانخراط الجدي في كل ما من شأنه أن يؤدي الى تحقيق الاستحقاق الدستوري.



وربطا بذلك رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن هذا ال?مر لا يعفي المعنيين من الاقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة معتبرا أنه بالرغم من ضيق الوقت إلا انه بحال خلصت النيات يمكن إنجاز هذا الاستحقاق.



هذا في السياسة أما على الصعيد الإجتماعي فالمشهد ليس أشفى حالا حيث يعيش الواقع اللبناني حالة من الفلتان مصدرها الارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف الدولار الامريكي مع ما يعنيه هذا الارتفاع من تفاقم الازمة الاقتصادية والضغط الهائل على حياة الناس في ظل صمت اقل ما يقال عنه انه مريب من قبل حكومة مستقيلة من أدوارها وأجهزة رقابية غير فاعلة في مشهد يصل الى حد التواطؤ والتآمر على حياة اللبنانيين.



في المنطقة العين دائما على فلسطين.



فانتفاضة الاسرى الفلسطينيين تتواصل بخطوات تصعيدية بعد نقض سلطات الاحتلال



لالتزاماتها.



اما خطوات التقارب السعودي الايراني فيسير بخطى ايجابية وبإرادة سياسية لاعادة العلاقات وفق ما اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية الذي دعا تركيا ايضا الى تصحيح سياساتها تجاه سوريا.



وبالانتظار لما ستؤول اليه نتائج الاقتراح الاوروبي المتعلق بالاتفاق النووي اكدت ايران انها لم تحصل حتى الساعة على الرد الاميركي كما التمسك بخطوطها الحمر فيما كان هذا الملف محور اتصال رباعي بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمانيا وبريطانيا.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



سجال السراي - ميرنا الشالوحي يؤكد مبدئيا ونظريا ألا حكومة في المدى المنظور على الاقل. اذ اي حكومة يمكن ان تشكل في ظل حرب كلامية شعواء بين فريق رئيس الجمهورية من جهة وفريق رئيس الحكومة المكلف من جهة ثانية ؟ لكن الباطن غير الظاهر.



وكل ما يحصل في العلن وعبر وسائل الاعلام لا ينبىء بحقيقة ما يدور في الخفاء وفي الغرف المغلقة.



ففي المعلومات ان البحث في الحكومة قطع شوطا لا بأس به، بحيث ان رئيس الحكومة المكلف وافق على امرين :الابقاء على وليد فياض في وزارة الطاقة وهو ما تكرس في التشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية الاسبوع الفائت.



كذلك وافق ميقاتي، وهذا هو الاهم، على توسيع الحكومة بحيث تضم ثلاثين وزيرا بدلا من اربعة وعشرين. وقد تردد ان اللواء عباس ابراهيم من الاسماء المطروحة، على ان يشغل في حال توزيره منصب وزير دولة لشوؤن الامن القومي.



لكن المشكلة لا تزال تكمن في امرين. فجبران باسيل يصر على ان تكون وزارة الداخلية من حصته، كما يريد ان يكون للتيار الوطني الحر ولتكتل لبنان القوي الثلث المعطل .



والامران لا يزال ميقاتي يرفضهما حتى الان متسلحا بتأييد الرئيس نبيه بري. لكن من يضمن ان يبقى ميقاتي على رفضه، خصوصا انه يقدم التنازل تلو التنازل في عملية تشكيل الحكومة؟



على صعيد الترسيم، المراوحة سيد الموقف. الجميع في انتظار عودة آموس هوكستين ليبنى على الشيء مقتضاه. علما ان الاجواء تميل الى التفاؤل الحذر في امكان انجاز الترسيم في وقت قريب.



والبيان الصادر قبل قليل عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يوحي ان احتمالات النجاح والفشل متساوية. فهل يعني هذا ان الترسيم سيحصل لكن بعد الانتخابات الاسرائيلية؟ اقتصاديا، التخبط مستمر في موضوع الدولار الجمركي.



فبعدما اكتشفت السلطات المعنية عدم جواز رفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة، ضاع القرار. الحكومة ترمي المسؤولية على مجلس النواب، فيما المجلس يتنصل من المسؤولية ويرميها على الحكومة.



فاي انقاذ اقتصادي يمكن ان يتحقق في ظل سلطيتن تنفيذية وتشريعية تتهربان من مسؤولياتهما، وتقدمان الشعبوية على القرارات الموجعة التي ينبغي اتخاذها لانقاذ ما تبقى؟ في ظل هذه الاجواء عملية انتشال ضحايا قارب الموت في طرابلس كادت تبدأ اليوم، لكن الرياح جرت بعكس ما تشتهي الناقلة البحرية التابعة للجيش اللبناني والغواصة الهندية، فتأجل اطلاق العملية الى يوم آخر.



فأي يأس يا ترى يدفع بالناس الى ركوب البحر وتحدي الامواج في قوارب لا تتمتع بادنى شروط الامان، فيما الناقلة المجهزة عجزت اليوم عن تحدي الرياح؟ الا يعني هذا ان الهرب من جرائم المنظومة سهل حتى الموت في عيون الهاربين؟ في ظل المساعي المتجددة لتزخيم ملف تشكيل الحكومة من المتوقع أن ينعقد لقاء خلال الساعات المقبلة بين الرئيسين عون وميقاتي وذلك وسط مشهد تسعة أيام فاصلة عن موعد بدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية فيما يغلب على الواقع الداخلي مزيد من الغموض السياسي الذي لا يتيح بعد أي معالم واضحة لإستكشاف آفاق المعركة الإنتخابية الرئاسية حيث أن اللقاءات والإتصالات تركز حتى الساعة على مواصفات الرئيس العتيد في غياب التوافق على اسمه.وبين ملفي الرئاسة والحكومة يملأ الساحة الداخلية ملف الدولار الجمركي الذي كان محور الإجتماع في السراي الحكومي بين الرئيس ميقاتي والهيئات الاقتصادية التي اعتبرت ان تحديد سعر الدولار الجمركي بـ20 الف ضربة موجعة للطبقة الفقيرة ومتمنية ان يكون سقفه 10 آلافأما على صعيد ما ينتظر لبنان بعد عودة الوسيط الأمريكي في ملف الترسيم الحدودي البحري آموس هوكشتاين فقد برز موقف لوزير جيش الإحتلال الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال: نأمل الا نضطر إلى الدخول في حرب مع لبنان لأن ذلك سيشكل مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها.تبقى الاشارة الى ان وجع اهل الشمال مستمر فبعد اربعة اشهر على ابتلاع بحر الشمال زورق الموت في الثالث والعشرين من نيسان الماضي على عمق 470 مترا كانت محاولة جبارة للجيش اللبناني بانزال غواصة البحث عن المركب والمفقودين فكان الاعلان بعد ظهر اليوم عن تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها.يوما بعد يوم يضيق الوقت قبل دخول لبنان في مدار المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهوريةالامر الذي يستوجب تجاوز كل الخلافات الضيقة والحسابات الخاصة وإستبدال عملية رفع منسوب التوتر عبر البيانات والتسريبات عالية النبرة بالانخراط الجدي في كل ما من شأنه أن يؤدي الى تحقيق الاستحقاق الدستوري.وربطا بذلك رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن هذا ال?مر لا يعفي المعنيين من الاقلاع عن لعبة استنزاف الوقت من أجل عدم تشكيل حكومة عتيدة معتبرا أنه بالرغم من ضيق الوقت إلا انه بحال خلصت النيات يمكن إنجاز هذا الاستحقاق.هذا في السياسة أما على الصعيد الإجتماعي فالمشهد ليس أشفى حالا حيث يعيش الواقع اللبناني حالة من الفلتان مصدرها الارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف الدولار الامريكي مع ما يعنيه هذا الارتفاع من تفاقم الازمة الاقتصادية والضغط الهائل على حياة الناس في ظل صمت اقل ما يقال عنه انه مريب من قبل حكومة مستقيلة من أدوارها وأجهزة رقابية غير فاعلة في مشهد يصل الى حد التواطؤ والتآمر على حياة اللبنانيين.في المنطقة العين دائما على فلسطين.فانتفاضة الاسرى الفلسطينيين تتواصل بخطوات تصعيدية بعد نقض سلطات الاحتلاللالتزاماتها.اما خطوات التقارب السعودي الايراني فيسير بخطى ايجابية وبإرادة سياسية لاعادة العلاقات وفق ما اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية الذي دعا تركيا ايضا الى تصحيح سياساتها تجاه سوريا.وبالانتظار لما ستؤول اليه نتائج الاقتراح الاوروبي المتعلق بالاتفاق النووي اكدت ايران انها لم تحصل حتى الساعة على الرد الاميركي كما التمسك بخطوطها الحمر فيما كان هذا الملف محور اتصال رباعي بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمانيا وبريطانيا.سجال السراي - ميرنا الشالوحي يؤكد مبدئيا ونظريا ألا حكومة في المدى المنظور على الاقل. اذ اي حكومة يمكن ان تشكل في ظل حرب كلامية شعواء بين فريق رئيس الجمهورية من جهة وفريق رئيس الحكومة المكلف من جهة ثانية ؟ لكن الباطن غير الظاهر.وكل ما يحصل في العلن وعبر وسائل الاعلام لا ينبىء بحقيقة ما يدور في الخفاء وفي الغرف المغلقة.ففي المعلومات ان البحث في الحكومة قطع شوطا لا بأس به، بحيث ان رئيس الحكومة المكلف وافق على امرين :الابقاء على وليد فياض في وزارة الطاقة وهو ما تكرس في التشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية الاسبوع الفائت.كذلك وافق ميقاتي، وهذا هو الاهم، على توسيع الحكومة بحيث تضم ثلاثين وزيرا بدلا من اربعة وعشرين. وقد تردد ان اللواء عباس ابراهيم من الاسماء المطروحة، على ان يشغل في حال توزيره منصب وزير دولة لشوؤن الامن القومي.لكن المشكلة لا تزال تكمن في امرين. فجبران باسيل يصر على ان تكون وزارة الداخلية من حصته، كما يريد ان يكون للتيار الوطني الحر ولتكتل لبنان القوي الثلث المعطل .والامران لا يزال ميقاتي يرفضهما حتى الان متسلحا بتأييد الرئيس نبيه بري. لكن من يضمن ان يبقى ميقاتي على رفضه، خصوصا انه يقدم التنازل تلو التنازل في عملية تشكيل الحكومة؟على صعيد الترسيم، المراوحة سيد الموقف. الجميع في انتظار عودة آموس هوكستين ليبنى على الشيء مقتضاه. علما ان الاجواء تميل الى التفاؤل الحذر في امكان انجاز الترسيم في وقت قريب.والبيان الصادر قبل قليل عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يوحي ان احتمالات النجاح والفشل متساوية. فهل يعني هذا ان الترسيم سيحصل لكن بعد الانتخابات الاسرائيلية؟ اقتصاديا، التخبط مستمر في موضوع الدولار الجمركي.فبعدما اكتشفت السلطات المعنية عدم جواز رفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة، ضاع القرار. الحكومة ترمي المسؤولية على مجلس النواب، فيما المجلس يتنصل من المسؤولية ويرميها على الحكومة.فاي انقاذ اقتصادي يمكن ان يتحقق في ظل سلطيتن تنفيذية وتشريعية تتهربان من مسؤولياتهما، وتقدمان الشعبوية على القرارات الموجعة التي ينبغي اتخاذها لانقاذ ما تبقى؟ في ظل هذه الاجواء عملية انتشال ضحايا قارب الموت في طرابلس كادت تبدأ اليوم، لكن الرياح جرت بعكس ما تشتهي الناقلة البحرية التابعة للجيش اللبناني والغواصة الهندية، فتأجل اطلاق العملية الى يوم آخر.فأي يأس يا ترى يدفع بالناس الى ركوب البحر وتحدي الامواج في قوارب لا تتمتع بادنى شروط الامان، فيما الناقلة المجهزة عجزت اليوم عن تحدي الرياح؟ الا يعني هذا ان الهرب من جرائم المنظومة سهل حتى الموت في عيون الهاربين؟

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



اربعون وبعد، مع مقاومة بلغت اشدها، وحزب اصلح الله ذريته، فتقبل منه احسن ما عمل لاهله ووطنه وأمته.



اربعون وبعد، والابجدية قرنت بآيات النصر.. يقرأها كل ذي لسان طليق، ويفقهها كل حر ابي، وكل مقاوم شريف.



اربعون ربيعا، وكل السنابل خضر، ولا سنون عجاف، وإن مرت أخرى شداد، ففي احسن قصصنا عزيز قد جعل الله على يديه الفتح وبلغ به اهله كل نصر. عزيز صادق لكل وعد، من اول بسملة الجهاد، الى كل صفحات الوطن المعمدة بالانتصارات، ومن اول تحرير للبنان الى الثاني، وما بينهما الكثير الكثير، والعين الى ما بعد بعد كاريش، حيث المعادلة المؤسسة لتحرير جديد، يومها سينعم اللبنانيون بالخيرات وسيكسر كل متجبر وطاغية اطبق على بلدنا الحصار.



اربعون ربيعا والمقاومة تزرع الارض رجالا وتسقيها دماء، تؤتي أكلها كل حين، وما منعتها عن اخ او صديق او شريك في الوطن وان وقع بعضهم في شرك الاضاليل او الاكاذيب او سوء النوايا او التقدير، بل ما منعت ثمار جهادها حتى عن عابري السبيل.



اربعون ربيعا والمقاومة هوية والحاضنة وطن وشعب والمعادلة جيش وشعب ومقاومة، ولو كره الكارهون وان حاول المحاصرون – ولا يزالون – ضرب القوة والمنعة الوطنية العصية على كل مغامرة داخلية او مؤامرة خارجية.



في الاربعين ربيعا يحيي حزب الله سيرة جهاد وذكرى الآلاف من الرجال الرجال، الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.



وفي زمن النصر والجهاد والعزة والثبات لا بديل عن جميل الكلام وصريح المعادلات، التي سيرسمها الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال الذي يقام في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت عند الثامنة والنصف مساء.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، تواصلت تهجمات المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على التيار الوطني الحر ومن يمثل، على جبهة تأليف الحكومة الجديدة، التي يبدو من الواضح أن ثمة من لا يريدها وفق الأسس الدستورية والميثاقية السليمة، ممننا النفس ربما بسلطة أوسع يخال أنه سينالها إذا حدث شغور رئاسي.



وفيما استفاق اللبنانيون اليوم على مزيد من الضبابية حول معظم الملفات الداخلية، ولاسيما مصير رفع سعر الدولار الجمركي، إلى جانب أسعار المحروقات، في ظل التناقضات الواضحة بين المعنيين، ظلت الأنظار متجهة نحو الملفين الأكثر أهمية من معظم الاستحقاقات المحلية الصرف:



الملف الأول، ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حيث برز اليوم كلام لوزير الدفاع الإسرائيلي أعرب فيه عن اعتقاده بأنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل: واحد من جانبنا والآخر من جانبهم، على حد تعبيره… علما ان الترقب سيد الموقف لكلمة الامين العام لل”الحزب”، التي تنقلها ال”او.تي.في.” مباشرة على الهواء اعتبارا من الثامنة والنصف من هذا المساء. غير ان التطور الابرز في هذا الاطار، سجل من خلال اتصال مطول جرى بعد ظهر اليوم بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، نتوقف مع تفاصيله في مستهل النشرة.



أما الملف الثاني، فالمفاوضات الإيرانية-الأميركية، التي ظلت الإيجابية تظللها على رغم الاتهامات بالمماطلة والتأخير.



وبالنسبة إلى الاستحقاق الداخلي الأبرز، اي انتخابات رئاسة الجمهورية التي تبدأ المهلة الدستورية لإجرائها بعد أقل من عشرة أيام، فلا يزال الجميع يتصرف وكأن لا انتخابات، خصوصا في ضوء القدرة التعطيلية المتبادلة للنصاب الدستوري، وفي غياب القدرة لدى أي مرشح محتمل، أقله حتى الآن، على جمع أصوات خمسة وستين نائبا، مطلوبة لنجاحه، في حال تأمين النصاب.



مقدمة نشرة تلفزيون ال بي سي



هل عادت كل الملفات إلى المربع الأول؟



في ملف تشكيل الحكومة هوة الخلاف عميقة بين السرايا وميرنا شالوحي ، وحرب البيانات بين الرئيس ميقاتي ورئيس التيار ، لا تؤشر إلى أن حكومة جديدة ستولد ، فأزمة الثقة كبيرة وليس من دليل على إمكان إحياء هذه الثقة .



في ملف الدولار الجمركي ، الهيئات الاقتصادية أبلغت إلى الرئيس ميقاتي أن السقف الذي يمكن أحتماله هو بين الثمانية آلاف والعشرة آلاف ، وأن سقف العشرين ألفا هو مذبحة للأقتصاد ، في المقابل ، الرئيس ميقاتي ، وبصرف النظر عن السقف ، شدد على أن تعديل الدولار الجمركي يحتاج إلى قانون من مجلس النواب . إذا " محلك يا واقف " .



في ملف الترسيم ، الأمور عالقة عند عودة الوسيط الاميركيي آموس هوكستاين، والجواب الذي سيحمله من إسرائيل ، وما دون ذلك اجتهادات وتحيلات وحتى أمنيات لا تقدم أو تؤخر، خصوصا بعدما ترددت معلومات عن أن هوكستاين في إجازة ولن يعاود نشاطه قبل أيلول.



في غضون ذلك ، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم حزب الله من أن أي هجوم على حقل كاريش قد يؤدي إلى حرب.



وتابع : إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ عندما يكون الحقل جاهزا للإنتاج وأن حقل كاريش يقع ضمن المياه الإقليمية للدولة العبرية ، وأن إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية بشأن حقل قانا .



وفي معرض رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب في حال شن حزب الله هجوما على حقل كاريش ، رد : "نعم قد يؤدي ذلك إلى ردة فعل".



الرد على وزير الدفاع الاسرائيلي جاء على لسان وزير الثقافة اللبناني وليس وزير الدفاع ، فقال : ما بيننا ليس مسألة منصة مقابل منصة فالحق والباطل لا يوضعان في كف واحدة، وإن أي محاولة منكم للتعرض بأي شكل من الأشكال لثروتنا ستجر، لا مأساة واحدة بل مآسي وويلات، عليكم وعلى كيانكم المغتصب الخالي من القيم الإنسانية والذي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة المقاومة والقوة".



في المقابل ، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن اتصالا جرى بينه وبين هوكستاين أطلع فيه الاخير بو صعب على ما توصلت اليه اخر الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين الاسرائيليين والتي كان اخرها منذ ايام قليلة ،مؤكدا له انه سيتابع تواصله مع المسؤولين الاسرائيليين خلال الايام المقبلة، كما انه سيعاود التواصل معه خلال اسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة.



عالميا ، اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عشرين عاما ، فأصبح يساوي 0,99 ونصف .



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



غواصة معطلة عن الغوص بسبب التيار وتيار يعطل غواصة التأليف وسلطة غارقة "بشبر مي"، فالأمواج العاتية لم تؤد إلى تأجيل البحث في عمق البحر عن بقايا مركب الموت وحسب بل تحولت إلى تسونامي بين السرايا وميرنا الشالوحي مرورا بساحل أثينا، حيث يخوض رئيس التيار الوطني الحر معركة تحصين ثلثه المضمون في حكومة تصريف الأعمال عبر تعطيل تشكيل قد يؤدي إلى خسارته وعدم احتفاظه بهذا المكسب وعليه.



إما حكومة على مقاس باسيل وإما الفراغ وهو ما حذر منه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقول: عدو السلطة هو الفراغ وقال الرئيس المكلف للجديد إن رئيس الجمهورية ولدى لقاء الشوق الأخير كان مرنا ومنفتحا على تعديل التشكيلة، ولم يمانع تسمية وزير يمثل عكار وجرى في الاجتماع طرح الأسماء المنوي تغييرها، وبينها الوزيران وليد فياض وأمين سلام ووعد في حينه أنه سيعطي رده على ميقاتي بعد أربع وعشرين ساعة لكنه سأل: من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل فأجاب ميقاتي: لك فخامة الرئيس أن تسمي، على أن تنال هذه الأسماء موافقة المرجعيات التي تمثلها.



وأضاف ميقاتي إنه فوجئ في اليوم التالي بايفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملا رسالة مفادها "مش ماشي الحال"، ومنذ ذلك الحين تحركت حرب الصلاحيات بين بعبدا والسرايا، ودارت حرب طواحين الدستور بين مواده وكل فسر الماء بعد الجهد بالماء باستثناء تعليل للرئيس حسين الحسيني قارب فيه حرب الصلاحيات من منظور مصلحة الشعب، وعدم وقوع فراغ في السلطة.



وقال للجديد إن تسيير الأعمال منوط بالحكومة أيا كانت مواصفاتها، على ألا تتعدى الإطار المحدود للتصريف ولا تلزم الحكومات المقبلة بأي قرارات مصيرية ومن هذا المنطلق، وبحسب الحسيني، فإن القيام بتصريف الأعمال ومتابعة أعمال جارية لا أحداث فيها، أو أعمال حادثة لا تبعات لها، هو من باب الوجوب لا من باب الاستنساب لكونه مبنيا على مبدأ تجنب الفراغ في السلطة من جهة، وعلى مبدأ مواجهة الضرورة الطارئة من جهة أخرى.



وفي حلقة الفراغ نفسها، دار رئيس الجمهورية بإيعاز من باسيل دورة كاملة بعد لقاء الأربعاء فأعاد طرح الحكومة الثلاثينية لتجيير صلاحيات إدارة الفراغ إلى الصهر وهو ما لن يرتضيه ميقاتي الذي يتهيأ للقاء مشوق آخر مع رئيس الجمهورية في مدة أقصاها يومان, وبعد الاطلاع على تصور عون الثلاثيني وأسمائه المقترحة، يبني الرئيس المكلف المقتضى وإذا كان الفراغ عدو الشعب فكل مناصب السياسيين فارغة من محتواها الأخلاقي والإنساني تجاه شعب جائع محكوم من زعماء من ورق، افتعلوا له الأزمة تلو الأخرى وسحبوه إلى مجاري حصصهم ومكاسبهم ورموه في نار جهنم والشعب مخدر لا يلوي على حراك، وينتظر الصفعة تلو الأخرى، من الدولار إلى أسعار سوق تعد بهبوب رياح عاصفة.



أما الرياح الجنوبية فهي الأكثر سخونة بعد ساعات مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتحسبا استعدت إسرائيل على الجبهة الشمالية ومنذ ليل أمس أبرقت عبر إعلامها برسائل تخدير توحي بأن الاتفاق مع لبنان أصبح قريبا هذه الإحداثيات صوبها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، فكشف عن اتصال مطول مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين وجرى التأكيد خلال الاتصال أن كل هذه الأخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أي معطيات أو مواقف رسمية وقال بوصعب: علينا ألا نبالغ في الإيجابية كما في السلبية، لكون اتصالاته لم تنته بعد.



