ضو لـ"الأنباء" الكويتية: مبادرة نواب التغيير ستطرح على الكتل المتفاعلة معنا

أعلن النائب عن تكتل "قوى التغيير" مارك ضو أن "الخلوة التي عقدها النواب الـ13 الجمعة خصّصت للبحث في الاستحقاق الرئاسي، وجرى إطلاق مبادرة من أجل مقاربة هذا الاستحقاق الذي يعني كل اللبنانيين".

ولفت في حديث ل"الأنباء" الكويتية الى أن "هذه المبادرة تتعلق بمقاربة هذا الملف والعهد الجديد وأطر العمل السياسي الذي سنسلكه من خلاله، كما العمل لإطلاق حوار مع القوى السياسية الأخرى في المجلس النيابي في هذا الخصوص".

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وأشار الى أنه "كتكتل الأولوية لدينا رئيس إنقاذي وعدم إدخال لبنان في الفراغ، وأن النواب الـ 13 الذين يمثلون التكتل ستكون كلمتهم واحدة في هذا الاستحقاق وأنهم لم يطرحوا أي اسم بعد".

وشدّد على أهمية الاستحقاق الرئاسي الذي هو نقطة تحول ويؤسس للمرحلة القادمة بعد سنوات عجاف من عهد جهنمي انهك اللبنانيين على كافة الصعد، لافتا الى أن "الملف الرئاسي الذي هو أهم موقع في الدولة اللبنانية اعتاد الشعب اللبناني على أنه إما أن يتم التوافق عليه خارجيا أو باتفاق بين القوى السياسية داخليا وبعيدا عن الرأي العام اللبناني الذي يجب إشراكهم به".

وأكد على دور رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون حكما بين اللبنانيين. (الأنباء الكويتية)