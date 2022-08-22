تسويق نائب للرئاسة الأولى

يحاول نائب معروف تسويق نائب صناعي للرئاسة الأولى، في أكثر من هدف: انفتاح على بكركي، وبعثرة الصوت المعارض للثنائي والتيار، وربما هناك مآرب أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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