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لبنان

تسويق نائب للرئاسة الأولى

Lebanon 24
22-08-2022 | 17:45
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يحاول نائب معروف تسويق نائب صناعي للرئاسة الأولى، في أكثر من هدف: انفتاح على بكركي، وبعثرة الصوت المعارض للثنائي والتيار، وربما هناك مآرب أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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