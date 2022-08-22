صراحة وتشاؤم

لم يخفِ وزير، وهو في عرض المسبح تشاؤمه الكهربائي، بعدما أفصح أن كهرباء الفيول العراقي المتبقي تذهب إلى توفير الكهرباء لمنازل السياسيين، وفق ما جاء في

اسرار "اللواء".