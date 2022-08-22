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لبنان

صراحة وتشاؤم

Lebanon 24
22-08-2022 | 17:50
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لم يخفِ وزير، وهو في عرض المسبح تشاؤمه الكهربائي، بعدما أفصح أن كهرباء الفيول العراقي المتبقي تذهب إلى توفير الكهرباء لمنازل السياسيين، وفق ما جاء في 
اسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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