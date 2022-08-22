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لبنان
إتصال مطوّل بين بو صعب وهوكشتاين قبيل وضع التصوّر الخطي للجواب الاسرائيلي
Lebanon 24
22-08-2022
|
22:28
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لعل ابرز ما بينته التطورات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الساعات الأخيرة هو ان تصعيد تبادل التهديدات بين إسرائيل وحزب الله دفع بلبنان الرسمي الى المبادرة لدفع الوساطة الأميركية قدما واستعجالها سعيا الى تبريد النبرة "العسكرية" المسلطة على هذا الملف واحتواء التصعيد في انتظار ثمار التفاوض الديبلوماسي .
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ووفق جريدة "النهار" فان هذه الابعاد برزت في توقيت لافت لبيان أصدره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قبيل ساعات قليلة من كلمة القاها ليلا الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وكانت المؤشرات تدل الى انها ستحمل موقفا تهديديا جديدا لإسرائيل في حين كان سبقه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتهديدات مقابلة . هذا المناخ الساخن دفع بملف الترسيم الى واجهة التطورات وطغى على مجمل أولويات المشهد الداخلي الذي يتخبط بعشوائية تصاعدية في كل الملفات بدءا من الاستحقاق الحكومي المعطل وانتهاء بكل الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية الملحة.
وكتبت" نداء الوطن": تولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مهمة "استنطاق" الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قبيل إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء أمس، لكنه وخلال الاتصال المطوّل مع هوكشتاين، أخفق بو صعب في مهمته ولم يتمكّن من أن يحصل "لا على حق ولا على باطل" ولا أن يأتي بالجواب الشافي لـ"حزب الله" عدا عن تكرار تأكيد الوسيط الأميركي متابعة عملية التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين، على أن "يعاود التواصل معه خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيداً لوضع تصورّه خطياً" حيال الجواب الإسرائيلي على الطرح اللبناني الرسمي.
وأمام استمرار الضبابية في أفق الترسيم، أطل نصرالله عبر شاشة الاحتفالية التي أقامها "حزب الله" في ذكرى مرور 40 عاماً على تأسيسه، ليرسم خارطة أهداف "حزب الله" في المرحلة المقبلة "التي تحدد مصيرنا جميعاً"، وفي مقدمها ما يخص "الاستحقاق الداهم خلال الأيام القليلة المقبلة" والمتصل بملف الترسيم البحري مع إٍسرائيل، لكنه آثر التريث في تحديد "إحداثيات" المرحلة بين التصعيد والتبريد على الجبهة الجنوبية... على أساس أنّ من انتظر "عشرات السنين" يستطيع أن ينتظر "كم يوم بعد".أما في العناوين العريضة لتوجّهات "حزب الله" على مستوى الساحة الداخلية، فحسم نصرالله ديمومة معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" في الدفاع عن لبنان، بغض النظر عن ذكرها في البيان الوزاري من عدمه باعتبارها أصبحت "معادلة ثابتة"، مجدداً التشديد على أنّ "الحزب" عازم على "تطوير بنيته ومقدراته العسكرية ومواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالتسلح"، وأكد في الوقت عينه الاتجاه نحو "إعادة النظر" في مقاربة التعاطي مع ملف الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر، معرباً في هذا السياق عن التصميم على تحريرها في المرحلة المقبلة وعدم الاكتفاء بالعمليات التذكيرية التي شنها "حزب الله" في المرحلة السابقة، ليجدد القول رداً على انتقاد عبارته "ألله مكلفني" الدفاع عن لبنان في إحدى إطلالاته الأخيرة: "نعم ألله مكلفنا".
وكتبت "الاخبار": مثّل موقف بو صعب أول كلام رسمي يصدر عن أي من البلدان المعنية بالمفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال. وهو ترافق مع استمرار التسريبات في إسرائيل عن اتفاق وشيك" بالتوازي مع تهديدات تطلقها قيادة العدو العسكرية وسط استنفار عالي المستوى لقوات الاحتلال في كل المنطقة الشمالية والسواحل الفلسطينية المحتلة.
وكتبت "اللواء": بادر نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الى اجراء اتصال، وصف بالمطوّل والمثمر مع الوسيط الاميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الموجود في اليونان في رحلة استجمام..
تطرق البحث حسب ابو صعب، الى ان الوقت بات ضاغطاً، ولا بد من التحرك ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض.
وحسب أبو صعب: "علينا ان لا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية كون اتصالاته لم تنتهِ بعد... وهو أطلع الرؤساء الثلاثة على حصيلة ما جرى بينه وبين الوسيط الأميركي".
وفهم أن هوكشتاين اكد لأبو صعب ان الاخبار التي تحدثت عن ايجابيات هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات او مواقف رسمية.
بالتوازي، نقلت امس، وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدرٍ سياسي لبناني رفيع المستوى قوله، إنّ "بيروت لم تتبلغ أي موقفٍ بشأن اتفاق مُرتقب لترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي".
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