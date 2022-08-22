اعتصام للقضاة في قصر العدل اليوم.. واجتماع في مكتب خوري الخميس

بدعوة من مجلس القضاء الأعلى، تنعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جمعية عمومية للقضاة في قصر عدل بيروت، وذلك لمناقشة ما آل اليه موضوع الإضراب شبه الكامل عن العمل الذي أعلن عنه عدد كبير من القضاة من مختلف الرتب والدرجات مطلع الأسبوع الفائت.

وذكرت" الجمهورية أن وزير العدل هنري الخوري الذي يتابع ملف الإعتكاف القضائي، قد أجرى اجتماعات عديدة مع القضاة في هذا الخصوص، ودعا رؤساء الهيئات الثلاثة؛ العدلية والإدارية والمالية الى اجتماع يعقد نهار الخميس المقبل في مكتبه في وزارة العدل، وذلك لتدارس آخر المستجدات وانعكاساتها على الساحة القضائية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين القضاء من الحصول على حقوقه، وعلى عودة العجلة القضائية الى العمل .