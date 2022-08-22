المريول بين الـ 10 والـ 15 دولارا.. الزيّ المدرسي والقرطاسية بالعملة الخضراء!

كتبت "الديار": في العام الدراسي المنصرم، تساهلت بعض المؤسسات التربوية لجهة فرض الهندام المدرسي الموحد، وذلك مراعاةً للوضع الإقتصادي والضائقة المادية التي يعاني منها الأهالي. وسمح للتلاميذ بارتداء هندامهم القديم إن وجد، أو الإلتزام بألوان معينة من الملابس الموجودة لديهم. كما ذهبت بعض المدارس أبعد من ذلك، وتركت قرار شراء القرطاسية والدفاتر للأهل، إذ فسحت المجال لهم بشراء الدفاتر من المكتبات دون إلزامهم بالدفاتر التي تباع في المدرسة والتي يكون قد طبع عليها إسم وشعار المدرسة كما جرت العادة، في خطوة هدفت فيها المدارس إلى التخفيف من وطأة الضغوط الماديّة.

أما اليوم، وعلى مشارف بدء العام الدراسي الجديد، اتجهت غالبية المدارس إلى العودة إلى النظام القديم المعمول به، لناحية الزيّ المدرسي والقرطاسية المدرسية. والملفت في الأمر أن جدول التسعير قد صدر في الكثير منها وقد تم تحديده في أغلبها بالدولار الأميركي.

تشمل القرطاسية المدرسية الدفاتر لكافة المواد من رياضيات ولغات وعلوم، ويضاف إليها المستنسخات التي توزع على التلاميذ خلال العام الدراسي من نصوص مطبوعة، بطاقات تدريب، انظمة وقوانين، وأسئلة الإمتحانات وغيرها. وهي قطعا لا تشمل اقلاما ومساطر وعدة هندسية وما إلى ذلك.

تحتسب المدارس كلفة القرطاسية والملحقات، مرتكزة على كلفة الدفاتر من المطابع التي تعتمدها وكلفة الورق والحبر والتشغيل في المدرسة. وفي جولة على اكثر من مدرسة فقد تمّ تحديد الكلفة بمعدل يتراوح بين مليون ليرة لبنانية إلى المليون والنصف في بعضها، وبين الخمسين دولارا إلى المئة دولار في بعضها الآخر للتلميذ الواحد، وإذا احتسبنا عدد الدفاتر المعطاة وقارناها بالمتوفر العادي في المكتبات وبكلفة تصوير المستندات فيها، نجد ان هامش الربح الذي تكسبه المدارس في هذا الجانب يتراوح بين العشرين والخمسين بالمئة من المبلغ المستوفي في حدّه الأدنى.

علما أن بعض المدارس اتجهت لفرض الهندام هذه السنة فيما تتوجه أخرى إلى التساهل. وفي احتساب معدل كلفة الزي المدرسي، في جولة على اكثر من مدرسة، تراوحت الأسعار على الشكل التالي: سترة صيفية بين الـ 10 والـ 20 دولارا، سترة شتوية بين الـ 15 والـ 25 دولارا، بذة رياضة صيفية بين الـ 25 والـ 30 دولارا، بذة رياضة شتوية بين الـ 30 والـ 40 دولارا، مريول مدرسي بين الـ 10 والـ 15دولارا .

وهكذا إذا احتسبنا معدل قطعة واحدة من كل نوع لطالب واحد، نجد اننا امام رقم يتراوح بين الـ 80 إلى ما يفوق المئة دولار. وهذا ما يضعنا امام ارقام موجعة إذا احتسبنا الشراء لأكثر من تلميذ في عائلة واحدة أو اكثر من قطعة للتلميذ الواحد. تختلف نسبة الربح المحصلة من الهندام باختلاف المدارس وعدد تلاميذها، ولكن المدارس بالطبع تحصل على ما لا يقل عن 20 بالمئة كربح بالحد الأدنى.