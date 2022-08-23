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لبنان

مركز المالية والعقارية في عكار مقفل اليوم لهذا السبب!

Lebanon 24
23-08-2022 | 00:14
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ذكرت معلومات "لبنان 24" أن مركز المالية والعقارية في عكار لن يفتح أبوابه اليوم، لعدم توفر مادة المازوت.
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مركز المالية والعقارية

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