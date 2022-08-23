هكذا بدا المشهد أمام محطات المحروقات في الشمال!

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فتحت منذ صباح اليوم، معظم محطات المحروقات في طرابلس والضنية وعكار والقلمون وعند الاوتوستراد من طرابلس الى البترون، واستقبلت المواطنين بشكل طبيعي، وفق مندوب "لبنان 24".وفي جولة على محطات طرابلس وعكار والضنية، تبين ان العديد من المحطات فتحت ابوابها.وقد غابت اليوم عن اوتوستراد عكار مشاهد بيع البنزين على جانب الطريق بأسعار السوق الموازية.