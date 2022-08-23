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لبنان

نصرالله "يرد" مواربة على "حدا": وعدنا ووفينا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2022 | 01:30
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في سياق خطابه الطويل أمس بمناسبة اربعينية "حزب الله" رد الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على النائب السابق ايلي الفرزلي، من دون ان يسميه، خصوصا على بعض ما طرحه في الايام الماضية عن عدم إلتزام الحزب بما وعده به خلال الانتخابات النيابية.

وقال نصرالله في خطابه "في هذه الانتخابات لم نعد احدا بشيء ولم نف به وتجربتنا تشهد بوفائنا لحلفائنا".

وبحسب المصادر فإن رد نصرالله جاء بسبب ما قيل من قبل الفرزلي والذي قد يفتح الباب امام تصريحات مشابهة خصوصا ان الحزب تقصد عدم اعطاء اي وعود انتخابية لاي حليف كي لا يقع في اي اشكال وسوء تفاهم.

وتؤكد المصادر انه بالرغم من رد نصرالله الا ان الحزب لا يسعى الى تعميق الخلاف مع الفرزلي بل يعمل على انهاء الخلاف الحاصل لكن من دون تكريس اي ادعاء يصيب الحزب وسياسته الداخلية.

وكان الفرزلي قال في سلسلة احاديث أخيرا "ان الثنائي الشيعي بالدرجة الاولى" وعده ركناه بالدعم وحنثوا ولم يفوا".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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