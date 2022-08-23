هل قبل المجلس الدستوري طعن كرامي؟

نفى رئيس تيار الكرامة النائب السابق فيصل كرامي كل ما أشيع عبر بعض الوسائل الاعلامية "عن قبول المجلس الدستوري بطعن كرامي بنيابة رامي فنج واعلان فوزه في الاسابيع المقبلة".

وفي اتصال مع كرامي قال "هذا التسريب غير دقيق على الاطلاق، وكل ما يُنقل بشأن الطعون النيابية ما هو سوى حملة سياسية من قبل "القوات اللبنانية".

وقال: "موقفي من الشائعات والاضاليل التي يتم ترويجها حول الطعن الذي تقدمت به الى المجلس الدستوري سأعلنه مساء اليوم وبالتفصيل وبشكل دقيق خلال رعايتي للحفل التربوي الذي تقيمه جمعية المشاريع الاسلامية في الشمال".