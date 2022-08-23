هل يرتفع سعر ربطة الخبز؟

لوحِظ في الأيّام الأخيرة، ومع تخطّي سعر صرف الدولار حاجز الـ34 ألف ليرة، أنّ بعض الأفران عمدت إلى رفع سعر ربطة الخبز "الأبيض" من 13 ألف إلى 14 ألف ليرة، من دون أنّ تقوم وزارة الإقتصاد بتحديد سعر جديدٍ للخبز، أو رفعه.

ويقول مصدر إنّه مع إرتفاع الدولار، زادت كلفة أكياس الخبز والمحروقات، لذا، قام بعض أصحاب الأفران برفع سعر الربطة ألف ليرة، علماً أنّ وزارة الإقتصاد أمّنت القمح المدعوم عبر قرض جديدٍ من البنك الدولي، هدفه المحافظة على سعر مستقرٍ للخبز.

ويُضيف المصدر أنّه إذا استمر التفلّت في سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صعوداً، فحكماً ستُطالب الأفران وزير الإقتصاد برفع السعر، فثمن الخبز ليس مرتبطاً فقط بتأمين القمح أو الطحين المدعوم، بل بالمحروقات، وصناعات أخرى تدخل في عمليّة إنتاج" الربطة".