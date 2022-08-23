Advertisement

لبنان

هل يرتفع سعر ربطة الخبز؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-08-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-983345-637968405229050049.jpg
Doc-P-983345-637968405229050049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لوحِظ في الأيّام الأخيرة، ومع تخطّي سعر صرف الدولار حاجز الـ34 ألف ليرة، أنّ بعض الأفران عمدت إلى رفع سعر ربطة الخبز "الأبيض" من 13 ألف إلى 14 ألف ليرة، من دون أنّ تقوم وزارة الإقتصاد بتحديد سعر جديدٍ للخبز، أو رفعه.

 

ويقول مصدر إنّه مع إرتفاع الدولار، زادت كلفة أكياس الخبز والمحروقات، لذا، قام بعض أصحاب الأفران برفع سعر الربطة ألف ليرة، علماً أنّ وزارة الإقتصاد أمّنت القمح المدعوم عبر قرض جديدٍ من البنك الدولي، هدفه المحافظة على سعر مستقرٍ للخبز.

 

ويُضيف المصدر أنّه إذا استمر التفلّت في سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صعوداً، فحكماً ستُطالب الأفران وزير الإقتصاد برفع السعر، فثمن الخبز ليس مرتبطاً فقط بتأمين القمح أو الطحين المدعوم، بل بالمحروقات، وصناعات أخرى تدخل في عمليّة إنتاج" الربطة".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2022-08-23
06:00 | 2022-08-23
06:52 | 2022-08-23
08:04 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website