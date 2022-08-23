الحريري في ذكرى جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام: العقاب آتٍ

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في ذكرى جريمة تفجير مسجديّ التقوى والسلام في طرابلس، تبقى العدالة ناقصة قبل القاء القبض على المدانين وسوقهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم والعقاب آت مهما طال الزمن".

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