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لبنان

الحريري في ذكرى جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام: العقاب آتٍ

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:02
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غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في ذكرى جريمة تفجير مسجديّ التقوى والسلام في طرابلس، تبقى العدالة ناقصة قبل القاء القبض على المدانين وسوقهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم والعقاب آت مهما طال الزمن".
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