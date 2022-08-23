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لبنان

خفايا اتصال هوكشتاين - بو صعب.. أمرٌ ينسف كل ما قيل سابقاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2022 | 02:45
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كشف مضمون الاتصال "المُطوّل" الذي جرى بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أنّ ما أثيرَ سابقاً في الإعلام الإسرائيلي عن "تقدّم" وإيجابية، كان كلاماً بكلام، ولا يندرجُ إلا في إطار التكهنات. 
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عملياً، الأمرُ هذا أكده هوكشتاين في اتصاله مع أبوصعب، لكن الأمر الأهم من كل ذلك يتمحور في تأكيد الوسيط الأميركي سعيه لتكثيف الاتصالات بغية وضع اقتراح خطّي بشأن الترسيم.
وإنطلاقاً من تلك العبارة، ينكشف بوضوح أن هوكشتاين ولدى زيارته الأخيرة إلى لبنان الشهر الماضي، لم يحمل معه أي طروحات فعلية، وهو أمرٌ ينسف كل التقارير والأقاويل التي تحدثت حينها عن وجود ورقة واقتراح اسرائيلي بجعبة هوكشتاين. 
إضافة إلى ذلك، فإنّ ما كشفه الوسيط الأميركي أيضاً ينفي تماماً ما أشيعَ في الداخل الإسرائيلي عن ورقة اقتراحات، ما يعني أن الأمور ما زالت في مُربّعها الأول وتحتاجُ إلى صياغة.
مصادر سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" قالت لـ"لبنان24" إنّ "الملف يحتاجُ إلى إنضاجٍ إضافي، وما قاله هوكشتاين يؤكد تماماً أنّه لم يكن هناك أي طرح جدي في السابق"، وتضيف: "حالياً الانتظار سيد الموقف.. من جهة لبنان، قد لا يكون هناك قبولٌ سريع بما سيطرحه الإسرائيليون.. بمعنى آخر، لا ينتظر أحدٌ من لبنان الموافقة سريعاً على أي طرح.. مثلما فعلت تل أبيب عبر دراسة كل الطروحات، ينبغي على لبنان فعل ذلك وفرض شروطه.. صحيحٌ أن المدة تضيق ولكن الأمور يجب ألا تحصل بسرعة وبشكل مُتهوّر.. ولهذا، فإنّ الرد اللبناني على الاقتراح الإسرائيلي الجديد قد لا يكونُ إيجابياً وبالتالي سنكون قد عُدنا إلى النقاط الأولى من المفاوضات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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