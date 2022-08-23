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لبنان

المازوت "مقطوع" بالمجلس النيابي!

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:23
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أعرب النائبة حليمة قعقور عبر حسابها على "تويتر" عن أسفها لتأجيل جلسات اللجان الفرعية، قائلة: "للأسف تأجلت جلسات اللجان الفرعية بكرا (اليوم) والمخصصة لمناقشة قانون استقلالية القضاء وقانون تضارب المصالح، بسبب عدم توفر مازوت بالمجلس النيابي! دورنا كمشرعين ومشرعات منتهك لأسباب كثيرة منها غياب شفافية التصويت، وصولا لعجزنا عن مجرد الاجتماع في قاعات البرلمان. وين رئيس المجلس؟".
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من جهته، ذكر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر"، أن "حالة مؤسفة ان يضطر المجلس النيابي الى تأجيل اجتماع لجانه التي كانت مقررة نهار الغد الثلاثاء نظرا لانقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولد في المجلس. وبالتالي عدم وجود إضاءة وتكييف ومصاعد، والأهم تعذّر تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل… شكراً جبران".
 
 
كان "لبنان 24" قد تطرّق إلى هذه المشكلة منذ أيام عدة.
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