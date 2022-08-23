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لبنان

بعد انهيار صوامح مرفأ بيروت..نصيحة من وزير البيئة للمواطنين!

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:17
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 أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين  أن "الغبار الذي سببه انهيار صوامع المرفأ انسحب بإتجاه البحر لحسن الحظ".

وقال في حديث الى LBCI : "تنصح  الوزارة كل شخص قريب من المرفأ بارتداء الكمامة للوقاية من احتمال تأثرهم من انتشار الفطريات".
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وأشار الى ان "فحص الهواء سيتم بعد قليل، من قبل سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الجيش ومختبرات البيئة في الجامعة الأميركية، وخطواتنا الان ازالة الركام  بعد هذا الإنهيار ومعالجة الردميات والحبوب وهذا يمنع اسباب الحريق، واصبح بإمكان الدفاع المدني الإقتراب والسيطرة على الحريق الان".

ولفت الى أن "التوجه لتدعيم القسم الجنوبي الذي لا يزال صامدا حتى الان بعد استشارة المهندسين والدراسات الفنية وتحديد الكلفة المالية".
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