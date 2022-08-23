عن سقف ارتفاع الدّولار في لبنان.. ماذا كشف خبيرٌ اقتصادي؟

رأى الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح أن "مصرف لبنان بات يقلل حالياً من وتيرة ضخ الدولارات، وهي العملية التي استمرّت بشكل متواصل خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي"، داعياً الدولة إلى أخذ قرار رفع الدعم بشكلٍ نهائي.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أكّد فرح أنه "لا حدود لسقف ارتفاع الدولار"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الإصلاح الأول هو الانتظام المالي"، وأردف: "إن عدم حسم الوضع خلال السّنوات الأخيرة هو الذي أوصل الوضع إلى ما نحنُ عليه، ومجلس النقد يعني تثبيت سعر اللّيرة".

مع هذا، فقد اعتبر فرح أنّه "كان لمنصة صيرفة وجه إيجابي من خلال توزيع الدولارات، في حين أنه كان لها وجه سلبي من خلال تحقيق أرباحٍ على حساب الناس"، وأضاف: "تعديل قانون النقد والتسليف لا يمكن طرحه إلا من خلال خطة التعافي، ويجب السعي للقيام بإصلاحات فوريّة وضروريّة لحلّ الأزمة المالية القائمة".





