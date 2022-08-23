مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال خارج الخدمة اليوم!

أفاد مندوب "لبنان 24" أن مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال، امتنع لليوم الثاني على التوالي، عن استقبال المواطنين بسبب نفاذ مادة المازوت، وتعذر تشغيل الانظمة الخاصة بالعمل.

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