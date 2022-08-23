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لبنان

مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال خارج الخدمة اليوم!

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:30
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أفاد مندوب "لبنان 24" أن مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال، امتنع لليوم الثاني على التوالي، عن استقبال المواطنين بسبب نفاذ مادة المازوت، وتعذر تشغيل الانظمة الخاصة بالعمل.
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مركز المعاينة الميكانيكية

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