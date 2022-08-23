توقيف أشخاص بجرم تجارة وتعاطي المخدرات في هذه المنطقة!

أوقفت القوى الامنية عددا من الاشخاص من بلدة شيخ محمد العكارية بجرم تجارة وتعاطي المخدرات، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد احيلوا الى مخفر حبيش تحت اشراف القضاء المختص.