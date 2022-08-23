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لبنان

توقيف أشخاص بجرم تجارة وتعاطي المخدرات في هذه المنطقة!

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:40
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أوقفت القوى الامنية عددا من الاشخاص من بلدة شيخ محمد العكارية بجرم تجارة وتعاطي المخدرات، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 وقد احيلوا الى مخفر حبيش تحت اشراف القضاء المختص.
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شيخ محمد

مخدرات

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