مفاجأة عن سعر البنزين.. هذا ما قد يحصلُ في الأيام المقبلة

أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنه "لا فوضى في قطاع المحروقات لأن البضاعة موجودة"، مشيراً إلى أنه "القرار لدى مصرف لبنان ووزارة الطاقة هو برفع الدعم تدريجياً عن البنزين، والعملُ جارٍ على تنفيذه".

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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رجّح شماس زيادة بنحو 70 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين في حال رُفع الدعم وبقاء دولار السوق الموازية على ما هو عليه.