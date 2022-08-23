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لبنان
مفاجأة عن سعر البنزين.. هذا ما قد يحصلُ في الأيام المقبلة
Lebanon 24
23-08-2022
|
08:04
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أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنه "لا فوضى في قطاع المحروقات لأن البضاعة موجودة"، مشيراً إلى أنه "القرار لدى مصرف لبنان ووزارة الطاقة هو برفع الدعم تدريجياً عن البنزين، والعملُ جارٍ على تنفيذه".
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رجّح شماس زيادة بنحو 70 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين في حال رُفع الدعم وبقاء دولار السوق الموازية على ما هو عليه.
مع هذا، فقد لفت شماس إلى أنه "
عند حصول التسعير بالدولار كلياً، فإن جعالة أصحاب المحطات ستتأثر بسعر صرف الدولار وسعر صفيحة البنزين وبالتالي سترتفع"، وأضاف: "لا يمكن إغفال أمر مهم وهو أن كلفة تشغيل المحطات ازدادت في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء والاعتماد على المولّدات الكهربائية".
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