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لبنان

تهجّم على نقطة عسكرية للجيش في التبانة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:48
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش في منطقة التبانة - طرابلس المدعو "ع.م" لقيامه بالتهجم على نقطة عسكرية تابعة للجيش في المنطقة، وفق مندوب "لبنان 24".
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