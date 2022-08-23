عمال مياه بيروت وجبل لبنان: الممثل الرسمي للموظفين هو النقابة

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علقت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، على "البيان الصادر عما يسمى باللجنة العمالية لعمال وموظفي المؤسسة"، واوضحت ان "الممثل الرسمي الوحيد للموظفين في المؤسسة هي النقابة المنتخبة قانونا" من الموظفين حصرا" وبالتالي لا يحق لأحد التحدث باسمهم سواها ايا" تكن الظروف ومنعا" للمساءلة القانونية".وقالت:"مع تفهمنا لوجع عمال المتعهد في المؤسسة لناحية عدم تقاضيهم رواتبهم عن الشهر السابق لغاية تاريخه في ظل الوضع المعيشي المتردي، الا ان الإدارة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لدفع مستحقاتهم عملا" بنص الإتفاق القانوني ومترتباته مع المتعهدين المعنيين بمواكبة من النقابة ورئيس الإتحاد العمالي العام مع الوزارات المعنية".وتابعت:"نود تذكير من صاغ البيان بأن النقابة كانت ولا تزال في الصف النضالي الأول لتسوية أوضاع العاملين في المؤسسة وقد تعرض رئيسها للاضطهاد لسنين خلت يوم تخاذل بعض المستفيقين الجدد، ونطلب من الحريصين من عمال المتعهد في المؤسسة على تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المواقف الشعبوية غير المجدية لأن الأمور في خواتيمها السعيدة، كما نطلب من المستخدمين مضاعفة الجهد على الرغم من بعض المطالب المحقة لهم والتي هي قيد المتابعة، للاستمرار في تسيير هذا المرفق الحيوي وشبه الوحيد المستمر بالعمل رغم الظروف القاسية، ولإتمام رسالتنا في ضخ الحياة المتمثلة بالمياه في شرايين وطننا المعذب".