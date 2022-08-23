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لبنان

نفّذا أكثر من ١٠ عمليات سرقة دراجات آلية في هذه المنطقة..وهذا ما حل بهما!

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:00
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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة هذه الظاهرة، تمكّنت قطعاتها المختصّة من تحديد هويّة أفراد العصابة، وهما: ق. ح. (من مواليد عام 2004، لبناني)، م. ب. (من مواليد عام 2003، لبناني)".
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واوضحت في بيان، أنه "بتاريخي 18 و19/8/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دوريّات الشّعبة في منطقتَي النّبعة وسنّ الفيل، وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سرقة دراجات آلية من محلّة برج حمود والمناطق المجاورة لها، وبنقلها إلى الضّاحية الجنوبية، حيث يبيعانها لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 4 و6 ملايين ليرة لبنانية لكل دراجة مسروقة، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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