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لبنان

آخر كلام عن أموال المودعين.. خبيرٌ يكشف أمراً مهماً

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:14
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حذّر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من أنّ "رفع الدولار الجمركي سيزيد التهرب الضريبي الذي كان يحصل أحياناً"، مشيراً إلى أن "إيرادات الحكومة من الدولار الجمركي ستكون أقل من المتوقع ولن تغطي النفقات التي ستُموّل للأسف من خلال التضخم وخسارة المزيد من احتياطي مصرف لبنان".
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت مارديني إلى أنه "كان من الأجدى لو أوقفت الحكومة جميع الإعفاءات الجمركية وخفّضت نسب الجمارك عبر وضع تعرفة موحّدة ومنخفضة على كل ما نستورده".
 
إلى ذلك، فقد أوضح مارديني أن دعم المحروقات لا يدخل في عمل المصرف المركزي لاسيما أنه يدعمها ممّا تبقّى من أموال المودعين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن منع الناس من سحب دولاراتهم من المصارف في حين تُعطى هذه الدولارات إلى مستوردي المحروقات الذين يجب أن يدفعوا فواتير بضائعهم من أرباح مبيعاتهم".
وشدد مارديني على أن خطوة وقف الدعم عن المحروقات جيّدة وكانت يجب أن تحصل سابقاً.
 
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