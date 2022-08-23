تحذير.. ماذا سيحصل "اقتصادياً" في حال ارتفع الدولار الجُمركي؟

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "ارتفاع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة ليس منطقياً في ظلّ الوضع الإقتصادي المترنّح، وأضاف: "إن حصل الارتفاع الذي يحكى عنه، فإن الاقتصاد سيشهد انكماشاً أكبر".

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وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى بحصلي أن " الحماية الجمركية للصناعة ليست صحيحة"، داعياً الى "اعفاء أصناف عدّة"، وقال: "قد قدّمنا لوائح الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للتخفيف عن كاهل المواطن".