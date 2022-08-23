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لبنان

تحذير.. ماذا سيحصل "اقتصادياً" في حال ارتفع الدولار الجُمركي؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:26
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أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "ارتفاع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة ليس منطقياً في ظلّ الوضع الإقتصادي المترنّح، وأضاف: "إن حصل الارتفاع الذي يحكى عنه، فإن الاقتصاد سيشهد انكماشاً أكبر".
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى بحصلي أن "الحماية الجمركية للصناعة ليست صحيحة"، داعياً الى "اعفاء أصناف عدّة"، وقال: "قد قدّمنا لوائح الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للتخفيف عن كاهل المواطن". 

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