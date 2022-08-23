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لبنان

كتل هوائية حارّة بانتظارنا في هذا الموعد ... استعدّوا!

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحيانًا، مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل و على الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتشكّل ضباب على المرتفعات اعتبارا من العصر.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس حيث يتأثر لبنان تدريجيا  بكتل هوائية حارة  تصل ذروتها بداية الاسبوع المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة،  ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال، و تنشط الرياح احيانا شمال البلاد حيث يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، ما يؤدي الى سوء في الرؤية واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية .

الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل و على الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتشكّل ضباب على المرتفعات اعتبارا من العصر.

الخميس: قليل الغيوم مع تشكل الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الشمالية والداخلية .

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من العصر .

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 الى 31 ردجة، فوق الجبال  من 17 الى 25 ردجة، في البقاع من 19 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية:  جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع:  جيد الى متوسط على الساحل ، يسوء اعتبارا من المساء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.

- الرطوبة النسبية على الساحل  بين 60 و85 %.

- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حررارة سطح الماء 30 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,06

- ساعة غروب الشمس: 19,15
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