Advertisement

لبنان

"مافيا المحروقات" تعمد إلى ابتزاز المزارعين.. هذا ما اعلنه الترشيشي!

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:49
A-
A+
Doc-P-983390-637968489345279175.jpg
Doc-P-983390-637968489345279175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكا رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي من "مافيا المحروقات المتمثلة بالشركات المستوردة  التي تحجم عن بيع المازوت الى المزارعين منذ اسبوع في الوقت الذي يحتاج المزارع هذه المادة التي تهبط اسعارها عالميا انما في لبنان ترتفع بشكل وقح". 
Advertisement
ولفت الترشيشي الى" ان هذه الشركات تعمد  الى ابتزاز اللبنانيين والمزارعين وإجبارهم على شراء هذه المادة  بأسعار السوق السوداء بما يزيد عن 19 دولارا للصفيحة الواحدة". 
  
وقال: "هناك تواطؤ واضح المعالم بين جهات رسمية  وشركات النفط وهو أمر غير منطقي ومرفوض ومعيب هذا التصرف، فالمزارع وبعد جهد مضن يدفع ما يزيد عن 20 دولارا للصفيحة الواحدة". 
  
وأشار الى أن "المزارع يفتش ليلا نهار عن المازوت الذي لا يخضع لأي دعم ويباع بأسعار الفريش دولار وغير المدعوم ولا يرتبط بسعر منصة صيرفة وانما بدولار السوق السوداء". 
وسأل: "لماذا هذا التلاعب بهذه المادة ونحن نؤكد بأن الهدف واحد وهو ابتزاز المزارعين واللبنانين وإجبارهم على شرائها بأسعار السوق السوداء من اجل جني المزيد من الارباح". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2022-08-23
06:00 | 2022-08-23
06:52 | 2022-08-23
08:04 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website