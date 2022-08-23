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لبنان

لقاء بين نهرا وفرونتسكا..هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
23-08-2022 | 03:58
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 استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي ساسكيا رامينغ، والمستشارة السياسية لينا القدوة ومساعدها الخاص ميشال سيغان، وكان عرض لآخر التطورات على الساحة الطرابلسية والشمالية، لاسيما الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، كما تناولا في اللقاء كيفية الخروج من هذه الازمة.
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واكدت فرونتسكا ان هدف الزيارة "هو الاستماع من المحافظ نهرا الى المشاكل والتحديات التي يعاني منها ابناء طرابلس والشمال وسبل معالجتها لنقلها الى الامين العام للامم المتحدة".


 

المحافظ نهرا شكر فرونتسكا على زيارتها واهتمامها بالشمال، املا منها التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع الحيوية، لما في ذلك مصلحة للعائلات الاكثر فقرا، مشددا على دور الامم المتحدة في دعم الاستقرار عبر التقديمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع انمائية لتامين فرص عمل للشاب والشابات والتخفيف من وطاة الوضع الاقتصادي الصعب التي يمر بها لبنان عامة والشمال خاصة، للتمكن من وضع لبنان على سكة الخروج من الازمة الراهنة.
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