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لبنان

"على عينك يا تاجر"... بيع "غالونات" البنزين على الطريق في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
23-08-2022 | 04:21
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أنه مع اختفاء الوقود لدى معظم محطات المحروقات، ظهر بائعو البنزين في السوق الموازية عند مستديرة العبدة عكار.
 
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البنزين

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