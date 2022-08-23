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لبنان

سرق كمية كبيرة من الحديد والأسلاك الكهربائية والريغارات... وهكذا أُوقف بالجرم المشهود!

Lebanon 24
23-08-2022 | 05:16
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لفصيلة طليا في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص

بسرقة كميّة كبيرة من الحديد من بؤرة عائدة لأحد سكّان بلدة النبي شيت البقاعيّة.  
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بعد الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر الفصيلة، توّصلت إلى تحديد هويّته ومكان تواجده، وتبيّن أنّه يُدعى:

ح. م. (مواليد عام 2003، لبناني الجنسيّة)
على الفور، تم إرسال دورية من الفصيلة حيث عملت على توقيفه بالجرم المشهود.

بتفتيشه، عثر بحوزته على مادّة مخدّرة من نوع "حشيشة الكيف".

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة أسلاك كهربائيّة، وريغارات، وغيرها.. من أماكن مختلفة، وذلك بالاشتراك مع المدعو:

م. ش. (مواليد عام 1984، لبناني الجنسيّة) وهو متوارٍ عن الأنظار.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الأوّل وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعملٍ مستمرّ لتوقيف المتوّرط الثاني.
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