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لبنان

هذا ما كشفه مدير المرفأ عن انهيار الصوامع وتواجد الموظفين

Lebanon 24
23-08-2022 | 05:34
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أوضح المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، بعد انهيار الجزء الشمالي من الاهراءات في المرفأ، "ان الصوامع سقطت عند الساعة السابعة والدقيقة 40 تقريبا، اي قبل الدوام"، مشيرا الى ان "الجيش الذي كان على أهبة الاستعداد ووفقا للخطة الموضوعة في هذا الاطار، تمكن  من تنظيم دخول الموظفين بعدما كان قد اغلق المداخل جميعها عند سقوط الصوامع حفاظا على سلامة العاملين والموظفين".
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وطمأن عيتاني "ان الموظفين بخير، وان سير العمل لم يتوقف اليوم او في الايام السابقة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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