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لبنان

اشكال واطلاق نار في بعلبلك... ما القصة؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 05:52
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أفادت "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار كثيف في حي الشراونة في بعلبك.
 
وتبيّن ان اطلاق النار ناتج عن خلاف بين شابين من الـ "جعفر". 
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