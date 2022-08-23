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لبنان

للمهتمّين بقروض الإسكان والطاقة... خبرٌ سارّ لكم!

Lebanon 24
23-08-2022 | 06:16
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أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن "المصرف سيمدد من جديد مهلة تقديم طلبات قروض الإسكان والطاقة الشمسية حتى الثلاثين من ايلول المقبل".

وفي تصريح، لم يستبعد حبيب تعديل مبلغ القرض "في حال وصلتنا قروض إضافية من الصناديق العربية، معلناً أن "7 مصارف تجارية عاودت بدورها إعطاء قروض للإسكان وللطاقة". 
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وكشف حبيب أن "عدد المتقدمين بطلبات قروض الإسكان بالآلاف، وهناك طلبات غير مستكملة بسبب نقص بعض الأوراق من جراء اضراب موظفي القطاع العام".
 
كما تحدث المدير العام لمصرف الإسكان عن مسعى الحكومة وسفير الكويت السابق عبد العال القناعي لدى الصندوق العربي لتحويل 50 مليون دينار كويتي الى مصرف لبنان، عطفاً على القرض الموقع منذ 3 أعوام، مؤكداً أن "عقد الرهن مع المقترض هو بالليرة اللبنانية، ويستحيل أن تنقلب عملة القرض من الليرة الى الدولار". 
 
وأوضح ان "قرض الصندوق العربي سيحول الى مصرف لبنان بالدينار الكويتي، ومصرف لبنان يسلم قيمة القرض الى مصرف الإسكان بالليرة اللبنانية". 
 
كما أعلن حبيب أن "إدارة مصرف الإسكان، وبهدف مساعدة المقترضين، قررت إعطاء 30% نقداً من ثمن العقار او نظام الطاقة الشمسية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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