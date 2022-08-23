دريان: مجمعون على ثوابت العيش المشترك والدستور والطائف

افتتح مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المؤتمر العلمي في أزهر البقاع بعنوان : "سماحة العلامة الشيخ خليل الميس أثره الفقهي والتربوي والاجتماعي"، في حضور النائب بلال الحشيمي ممثلا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة وممثلين عن المرجعيات الدينية ونواب وشخصيات.

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وقال المفتي دريان: "نحن اليوم في هذه الدار الزاهرة ، دار الأزهر للعلم وعمل الخير والمعروف. ولأنها كذلك في الخطة والرسالة ، فهي دار وطنية ، تتقصد الخير الوطني ، والاستقامة الوطنية . وقد كانت البيئة التي أعاد الشيخ الجليل إنتاجها شديدة الانفتاح ، كما هو شأن من يصنع المعروف. لكن ذلك لا يعني أنه ما كانت للشيخ خليل مواقف مبدئية وسياسية ووطنية . وقد كان يعتقد أنه بذلك يحمي عمله العلمي والخيري ، ويظل أمينا لبيئة مجتمعه ، مثل أمانته للدعوة والرسالة. نحن في أزمة وطنية كبرى وطاحنة ، تهدد أسس الكيان، وتحطم مؤسساته الدستورية وغير الدستورية. في أزمتنا الأولى التي بلغت ذروتها في الاجتياح الصهيوني ، كان هناك اهتمام عربي ودولي بلبنان، أوصل للاجتماع بالطائف، وتعديل الدستور ، والبدء بمسار سلمي صنع أكثر حلقاته الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. أما اليوم، فإن هذا الانهيار يحصل ، ولا اهتمام من قريب أو صديق . وقد عاد حديث الأقلية والأكثرية ، والسلاح والطائفة المميزة".



وتابع: "نحن، وعلى خطى كل كبرائنا وشهدائنا ، من رياض الصلح، إلى رشيد كرامي ، إلى حسن خالد ، إلى رفيق الحريري، وإلى شهداء الاستقلال الثاني ، وإلى الشيخ خليل الميس ؛ نظل مصرين بل مجمعين على ثوابت العيش المشترك ، والدستور واتفاق الطائف ، والشرعية العربية والشرعية الدولية. كان الشيخ خليل يقول : لا يزحزحنا عن تصميمنا حدث مهما تعاظم ، في الإصرار على العيش المشترك، والاستقلال والحرية ، وصنع المستقبل الآخر لأولادنا ، واستعادة أخوتنا العربية وصداقاتنا . كنا حريصين على عدم الإزعاج والقطيعة ، لكننا اليوم لن نتردد في إدانة الجناة على الوطن وعلى المواطنين . فليبق الدستور واتفاق الطائف لكي يبقى لبنان".