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لبنان

"طلوا عالبقاع".. الوجه الحقيقي للمنطقة

Lebanon 24
23-08-2022 | 05:37
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نظّم تجمع شباب بعلبك الهرمل يومًا سياحيًا على ضفاف نهر العاصي، شاركت به مجموعة من الشخصيات السياسية بينهم وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والنائب ايهاب حمادي، وشخصيات إعلامية وثقافية، ضمن اطار حملة "طلوا عالبقاع" التي أطلقها التجمع لدعم السياحة في المنطقة.
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ويأتي هذا النشاط تزامنا مع الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة اللبنانية بعنوان "أهلا بهالطلة"، وذلك لابراز الصورة الحقيقة والواقعية لمنطقة تعاني حرماناً وصورة نمطية، يتوجب معالجتها. 
 
 
ويعمل التجمع الذي ينطلق بمبادرات فردية على اعادة بعلبك الهرمل على الخارطة السياحية، بعيدا عن كل التشويه الذي يصدر بحق المنطقة وسكانها، لانصاف هذه المناطق اجتماعياً وامنياً وبما يليق مع الامكانات والطاقات التي تحتويها سواء من ناحية الطاقات الفردية او الاماكن السياحية والاثرية التي تتميز بها المنطقة.
 
وليست حملة "طلوا علبقاع" سوى اول الغيث كما يؤكد فريق التجمع، الذي يعد بنشاطات اوسع واكبر تستحقها المنطقة لاظهار الوجه الحقيقي وابراز المعالم الاثرية والسياحية. 
 
 
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