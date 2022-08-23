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لبنان

400 قاض بحثوا في اضرابهم وقرروا الاستمرار في الاعتكاف

Lebanon 24
23-08-2022 | 07:25
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عقدت الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا لها في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها نحو 400 قاض يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة.
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وتناولت المناقشات أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني، وما يعانيه قضاة للنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة.

وفي ختام المداولات تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالاجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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