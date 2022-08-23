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لبنان

هذه العملة "دخلت" يوميات اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2022 | 08:30
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مع عدم استقرار سعر صرف الدولار، يبحث اللبنانيون عن ملاذ آمن يضمنون فيه مدخراتهم القليلة المتبقية.
وفي هذا الاطار، عُلم أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين يشتري العملة الاوروبية" اليورو" الذي سجّل أدنى مستوى له في مقابل الدولار منذ العام 2002.
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ويعتقد المشترون أنّ تكديس "اليورو"سيحمي  قيمة ما يملكونه في المستقبل، وذلك عبر بيع "اليورو" عند ارتفاع سعر الصرف.
ولفت مصدر إلى أنّ من يريد أن يسافر الى احدى الدول الأوروبية يجول على أكثر من صراف لتأمين المبلغ الذي يريده، مما يجعل الحصول على" اليورو" امرا مستحبا.

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