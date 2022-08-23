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لبنان

كلاس: ما فعله شربل وناديا مُهدى لكل من وقف عند حدود كرامة الوطن

Lebanon 24
23-08-2022 | 07:45
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 استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس، والمدير العام للوزارة زيد خيامي، وفد الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة، والبعثة التي مثلّت لبنان الى بطولة العالم للناشئين، في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، وحصدت أربع ميداليات.
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حضر اللقاء النائب شربل مارون، ونائب رئيس الاتحاد حسن جزيني وعدد من الأعضاء والمدربين، وعدد من رجال الإعلام، والمُحتفى بهم اللاعب شربل ابو ضاهر الذي انسحب امام خصمه الاسرائيلي، وأبطال المنتخب الوطني الذين حصدوا ميدالية ذهبية لمحمد حنقير وثلاث برونزيات، لكل من عبد الرحمن محمد البابا ويحى العرّ وانجيلينا نعيمة.

وتحدث خيامي فقال: "المقاومة موقف وقرار وما فعله شربل ابو ضاهر وبطلة الشطرنج ناديا فواز هو الخيار الأرقى، فقد اختارا لقب الكرامة والعزّة".

وقال الوزير كلاّس: "ما فعله شربل وناديا مُهدى لكل من وقف عند حدود كرامة الوطن، فالرياضة منافسة، لكنها أيضاً مواقف وأخلاق قبل كل شيء.
 وأضاف "خرجتما بفوز كبير أهم من التتويج، وبه دخلتما القلوب دون استئذان".

المصدر: الوكالة الوطنية
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