"على أمل اللقاء القريب"... عادة يودّعها اللبنانيون!





اعتاد اللبنانيون على مدار سنوات طوال، ان يرفهوا عن انفسهم خلال فترة الصيف عبر ممارسة هواية السفر أكان الى بعض البلدان القريبة كقبرص وتركيا او بعض الدول الاوروبية او غيرها من الدول.



واليوم مع استفحال الازمة الاقتصادية وتراجع القيمة الفعلية لرواتبهم، التي تحتسب نسبة كبيرة منها بالليرة اللبنانية، وامام الغلاء الحاصل في أسعار تذاكر السفر، باتت السفر، حلم شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يأملون في ان تعود الأمور الاقتصادية الى انتظامها في البلاد حتى يعودوا الى ممارسة شيء من حياتهم الطبيعية.

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